Гинцбург назвал примерный срок начала вакцинации подростков от COVID-19

В последнее время увеличилось число подростков с более тяжелым течением заболевания.

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что прививать подростков от COVID-19 могут начать до 20 сентября. Об этом он сказал в интервью агентству "РИА Новости".

В настоящее время в Москве проводятся исследование препарата "Спутник V" для детей в возрасте от 12 до 17 лет. Они начались 5 июля. В мероприятиях участвуют 100 добровольцев. Первую прививку от COVID-19 на второй день исследований получили более 20 подростков.

У двух детей была [температура] 37. Но это нормальная реакция, говорящая о том, что, извините, не физраствор колют, а вакцину. Если не мерить, то они, наверное, и не заметили бы. Александр Гинцбург, глава центра имени Гамалеи

Он подчеркнул, что в последнее время наблюдается рост число несовершеннолетных с более тяжелым, чем раньше, течением COVID-19.

Ранее мы сообщали, что Роспотребнадзор планирует привить от гриппа 60% населения в новом сезоне.

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