В РФПИ ожидают получения одобрения "Спутника V" от ВОЗ осенью

Возможно, одобрение произойдет в сентябре или октябре.

Российский фонд прямых инвестиций рассчитывает, что Всемирная организация здравоохранения одобрит "Спутник V" грядущей осенью. Об этом в интервью телевизионному каналу CNBC India заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.

По его словам, в настоящее время осуществляются все необходимые процедуры, касающиеся инспекции ВОЗ.

Мы ожидаем, что одобрение произойдет, возможно, в сентябре или октябре, но, конечно, это их решение. Я думаю, что есть уже много очень позитивной информации о "Спутнике V", но сейчас проходят необходимые процессы, уже была инспекция ВОЗ. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Он напомнил, эксперты ВОЗ уже приезжали в Российскую Федерацию с инспекцией для оценки качества данного российского препарата. Кроме того, по словам Дмитриева, в будущем ожидается еще одна проверка.

Ранее руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская заявила, что в 2020 году на территории России был зафиксирован случай заражения человека двумя штаммами коронавируса.

Видео: YouTube / India Today