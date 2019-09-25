В ВОЗ заявили о росте заболеваемости коронавирусом в мире

В последнее время стала расти и смертность.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге заявил, что в мире четвертую неделю подряд растет заболеваемость коронавирусом.

Кроме того, после десяти недель спада также выросла смертность, — сказал он.

По словам Гебрейесуса, ситуация с коронавирусом во всем мире обострилась.

Это несет еще большую угрозу для человеческих жизней, <…> и мировой экономики, — отметил он.

Глава ВОЗ подчеркнул, что обеспокоенность вызывают регионы, которые столкнулись с дефицитом вакцин.

Видео: Youtube/World Health Organization (WHO)