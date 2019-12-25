Медик рассказала о случае заражения двумя штаммами коронавируса в РФ

О таких случаях скоро выйдет статья в международном медицинском журнале.

Руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская заявила, что в 2020 году на территории России был зафиксирован случай заражения человека двумя штаммами коронавируса. Об этом она сказала в интервью агентству "РИА Новости".

Данный случай был выявлен у пожилой россиянки.

У нее преобладал один штамм, а примерно через неделю стал преобладать другой. О случае двойной инфекции был опубликован препринт. Через некоторое время этот препринт выйдет уже в виде полноценной статьи в международном журнале. Анна Сперанская, руководитель группы геномики и постгеномных технологий

По ее словам, случаи двойного заражения различными мутациями одного и того же вируса известны специалистам уже давно. Чаще всего это встречается у людей с ослабленным иммунитетом и у пожилых. Сперанская отметила, что при инфицировании сразу двумя штаммами заболевание может протекать тяжелее.

Для противостояния этому специалист рекомендует оперативнее прививаться от COVID-19, так как это поможет в остановке мутации и популяции коронавируса.

Ранее мы сообщали, что число летальных исходов из-за COVID-19 в России возросло за сутки на 780 человек против 710 днем ранее. Этот показатель стал максимальным с момента начала пандемии.

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