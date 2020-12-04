В России зарегистрировали 780 смертей из-за COVID-19 за сутки. Это максимум за пандемию

За день заразились инфекцией в РФ 24 702 человек.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 780 человек против 710 днем ранее. Этот показатель стал максимальным с момента начала пандемии. Такое заявление сделали представители российского оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.Условная летальность населения выросла до отметки в 2,48%. В общей сложности из-за ковида по стране погибли 144 492 пациента

За последние сутки количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 в России возросло за сутки на 24 702 (до 5 833 175 человек). Прирост числа заболевших составил 0,43%. При этом выздоровели за сутки 19 566 пациентов. Этот показатель по стране вырос до отметки в 5 236 214 случаев.

Впервые за месяц в Москве медики зарегистрировали более пяти тысяч заболевших коронавирусом (статистика взята с 9 июня).

В России зафиксировали 752 смерти из-за коронавируса за сутки - максимум за пандемию.

Фото и видео: оперштаб России