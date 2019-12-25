СМИ: в России подана заявка на регистрацию еще одной вакцины от COVID-19

Возможно, им является препарат китайской компании Livzon Mabpharm Inc.

Китайская фармацевтическая компания Livzon Mabpharm Inc. может быть среди иностранных производителей, которые подали заявки на регистрацию собственных вакцин от COVID-19 на территории РФ. Об этом информирует издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, близкий к Министерству здравоохранения России.

Как сообщал ранее глава ведомства Михаил Мурашко, несколько зарубежных компаний уже подали заявки на регистрацию своего препарата от COVID-19 в РФ. Однако называть конкретные наименования лекарств он отказался.

Согласно данным источника "Коммерсанта", заявка Livzon на проведение испытаний может быть на стадии рассмотрения.

В Минздраве подчеркнули СМИ, что вакцины, которые были допущены к клиническим испытаниям в России, указаны в Государственном реестре лекарственных средств. Отмечается, на данный момент в нем указана информация только по одной китайской вакцине "Конвидеция" компании CanSino Biologics.

Напомним, член-корреспондент Российской академии наук Сергей Нетесов заявил, что российская вакцина "Спутник V" защищает от индийского штамма коронавируса "дельта". По его словам, согласно исследованиям ряда государств, вакцины, в том числе и российский "Спутник V", хоть и в меньшей степени, но эффективны против данной мутации коронавируса. Нетесов подчеркнул, в настоящее время разработаны эффективные противовирусные препараты, ключевыми составляющими которых являются вирусы, мРНК и белки.

Ранее эксперты развеяли популярные мифы о вакцинации от коронавируса.

Фото: Piter.tv