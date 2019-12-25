Роспотребнадзор планирует привить от гриппа 60% населения в новом сезоне

Два года назад ведомство планировало вакцинировать не менее 45% граждан.

Роспотребнадзор планирует привить от гриппа не менее 60 процентов от общего числа россиян в новом сезоне. Об этом говорится на портале проектов нормативных правовых актов.

Кроме того, в планах ведомства привить от гриппа не менее 75 процентов граждан РФ, которые относятся к группам риска. Согласно данным агентства ТАСС, в 2019 году Роспотребнадзор хотел вакцинировать 45 процентов россиян.

Отмечается, что прививать от гриппа разрешается минимум через месяц после вакцинации от других инфекций, включая коронавирус.

Согласно последним данным, вакцинацию от COVID-19 хотя бы одним компонентом прошли 27,9 млн человек, полностью привито 18,7 млн. Кабинет министров России поручил привить от инфекции не менее 80 процентов совершеннолетних граждан РФ. Это число составляет более 87 млн человек.

Ранее глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что число осложнений после COVID-19 вдвое превышает количество осложнений после гриппа.

Фото: pexels.com