Мурашко: число осложнений после COVID-19 в два раза выше, чем после гриппа

Осложнениям подвержены чаще всего лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими заболеваниями легких.

Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что число осложнений после COVID-19 вдвое превышает количество осложнений после гриппа. Об этом он сказал в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами Правительства.

<…> число осложнений фактически в два раза превышает - по сравнению с сезонным гриппом. Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ

По его словам, чаще всего специалистами среди осложнений выявляются обострение хронических болезней у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также с хроническими заболеваниями легких и другие.

Мурашко добавил, что запаса лекарств для больных коронавирусом в двадцати регионах хватит на три-четыре недели. В настоящее время готовятся дополнительные документы по выделению средств для обеспечения препаратами пациентов на амбулаторном этапе.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко рассказал журналистам о том, что вакцинированным "Спутником V" полгода гарантированно не надо проверять уровень антител.

Видео: kremlin.ru