Финляндия приняла официальное решение о вступлении в состав НАТО

Об этом заявил Президент Финляндии Саули Ниинисте.

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил о вступлении страны в НАТО. Государство приняло официальное решение о получении членства в Североатлантическом альянсе. Об этом сообщили на портале Reuters.

Напомним, ранее стало известно, что Финляндия хотела подать заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели. Об этом сообщил глава МИД Пекка Хаависто в опубликованном в пятницу интервью телеканалу NHK. Иностранец подчеркнул, что в Хельсинки готовы к любой ситуации, которая может произойти на приграничной территории с Россией. При этом страна рассчитывает на то, что в зоне будет соблюдаться спокойствие.

Официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Джен Псаки заявила, что НАТО носит оборонительный характер и не угрожает России. На регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне чиновница обозначила, что Североатлантический альянс не питает агрессивных намерений против Москвы.

Ранее на Pite.tv: экс-генсек НАТО посоветовал Финляндии и Швеции вступить в альянс "прямо сейчас".

Фото: Pexels