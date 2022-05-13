Финляндия хочет подать заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели

Пекка Хаависто сообщил о том, что считает Россию важным соседом для Финляндии.

Финляндия намерена официально подать заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели. Об этом сообщил глава МИД Пекка Хаависто в опубликованном в пятницу интервью телеканалу NHK. Иностранец подчеркнул, что в Хельсинки готовы к любой ситуации, которая может произойти на приграничной территории с Россией. При этом страна рассчитывает на то, что в зоне будет соблюдаться спокойствие.

Если парламент одобрит, мы сделаем это в середине следующей недели. Швеция рассматривает вопрос в такой же срок….Россия - важный сосед для Финляндии. Пекка Хаависто, глава МИД Финляндии

По мнению министра иностранных дел Финляндии, отношения двух стран осложнились на фоне ситуации, происходящей вокруг Украины.

Псаки: НАТО носит оборонительный характер и не угрожает РФ.

Фото и видео: YouTube / TVP World