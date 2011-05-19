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Экс-генсек НАТО посоветовал Финляндии и Швеции вступить в альянс "прямо сейчас"

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Андерс Фог Расмуссен считает, что процедуру нужно начать, пока РФ занята спецоперацией на Украине.

Финляндия и Швеция должны срочно вступить в Североатлантический альянс, пока Россия полностью занята проведением спецоперации на Украине. Такое мнение выразил экс-генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью телеканалу CNBC.

Руководитель в отставке при этом отметил, что даже при ускоренной процедуре Хельсинки и Стокгольм придется ждать рассмотрения заявки в течение нескольких месяцев. Вступление должны одобрить парламенты 30 стран-членов НАТО до полной ратификации, пояснил Рассумен.

Что касается Финляндии и Швеции, мне кажется, у этих стран есть окно возможности вступить именно сейчас, когда  Путин занят где-то еще.

Андерс Фог Расмуссен, бывший генеральный секретарь НАТО

Ранее мы сообщили о том, что Псаки прокомментировала возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

Фото и видео: YouTube / CNBC International TV

Теги: нато, политика, финляндия, швеция
Категории: Лента новостей, Видео, Мировые новости,

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