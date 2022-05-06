В Белом доме решительно выступают за политику открытых дверей в альянсе.

Официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Джен Псаки прокомментировала возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Информацией чиновница поделилась с журналистами во время выступления на регулярном брифинге в Вашингтоне. По мнению пресс-секретаря, США смогут снять любые опасения стран-кандидатов на вступление в Североатлантический альянс, касающихся гарантий безопасности в период принятия.

Мы уверены, что мы смогли бы найти способы снять любые опасения, которые могут иметься у какой-либо из этих стран, в период между подачей заявки на членство в НАТО и официальным вступлением в альянс. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

В Белом доме напомнили, что активно и решительно поддерживают политику открытых дверей по членству в НАТО. Альянс осталяет право за странами решать, какими будет их внешняя политика и договоренности в сфере безопасности. Псаки отметила, что Швеция, так и Финляндия являются близкими и ценными партнерами США по обороне.

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Фото и видео: Белый дом