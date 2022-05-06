В Белом доме рассказали о поездках президента США в Японию и Южную Корею.

Джо Байден во время поездки в Азию намерен обсудить меры против России и помощь Украине. Соответствующее заявление во время выступления на регулярном брифинге с журналистами сделала официальный представитель американской администрации Джен Псаки. Она анонсировала рабочие поездки лидера США в Южную Корею и Японию, которые произойдут с 20 по 24 мая. Руководитель Белого дома намерен обсудить с коллегами поддержку киевского режима, антироссийские санкции, а также вопросы, касающиеся Северной Кореи.

Они, конечно, также будут говорить о совместных усилиях с целью поддержать украинцев, призвать Россию к ответу…Нет сомнений, что Северная Корея будет на повестке, когда он будет в Южной Корее и Японии.

Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Чиновница напомнила прессе о том, что Сеул и Токио поддержали принятые Вашингтоном санкционные меры против Москвы. Байден намерен углубить жизненно важные отношения с этими азиатскими странами, укрепить экономические контакты. Будет подниматься вопрос изменения климата, новые вспышки коронавирусной инфекции и другие внешние угрозы, способные дестабилизировать ситуацию в регионе. В частности, речь идет о запуске межконтинентальных ракет со стороны КНДР.

Псаки: NOPEC может иметь непредвиденные последствия.

Фото и видео: Белый дом