Псаки: NOPEC может иметь непредвиденные последствия

В Белом доме оценили принятый Конгрессом антикартельный документ.

Официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Джен Псаки рассказала о том, что глава Белого дома считает, что антикарательный законопроект NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act) может иметь непредвиденные последствия, поэтому требует дальнейшего изучения специалистами. Соответствующее заявление чиновница сделала во время выступления перед журналистами в Вашингтоне в рамках регулярного брифинга.

Пресс-секретаря спросили об официальной позиции руководства США по одобренной юридическим комитетом Сената Конгресса США инициативе. Документ позволяет федеральному правительству предъявлять в судебных инстанциях антимонопольные иски к членам Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК), а также к международным партнерам.

Потенциальные непредвиденные последствия этого законопроекта требуют дальнейшего изучения и обсуждения, особенно в этот динамичный момент на мировых энергетических рынках, вызванный вторжением президента Путина на Украину. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дом

Джен Псаки напомнила прессе о том, что Джо Байден ясно дал понять общественности о том, что сильная внутренняя политика в области конкуренции необходима для обеспечения справедливых рынков, а также формирования более низкого ценового энергетического уровня. В США поставили перед собой цель обеспечить предложение, соответствующее спросу. В Белом доме считают, что в этом вопросе должна помочь ОПЕК.

Псаки прокомментировала возможность внесения патриарха Кирилла в черный список.

Фото и видео: Белый дом