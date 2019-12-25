Суд отправил в СИЗО фигурантов дела о стрельбе на Комендантском

Все четверо будут находиться под стражей до 13 сентября.

Четыре участника инцидента со стрельбой на Комендантском проспекте были отправлены под арест по решению Приморского районного суда. Заседания по определению меры пресечения для них завершились после полуночи. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Перед судом предстали Анварджон Муллоев, Бахтовар Аллабердизод, Махмадюсуф Саидов и Аслидин Саидов. Их обвиняют в хулиганстве (ч.2 ст.213 УК РФ). Все четверо будут находиться под стражей до 13 сентября.

В конце прошлой недели в социальных сетях появились видеозаписи, сделанные свидетелями происшествия с участием задержанных. На кадрах видно, как группа мужчин стреляет, прячась за припаркованными автомобилями. Выстрелы прозвучали около 22:00 на Комендантском проспекте, 66.

По предварительной информации, причиной конфликта и последующей перестрелки стали разногласия между нелегальными таксистами, которые регулярно перевозили жителей одного из жилых комплексов к метро и обратно. После инцидента участники конфликта скрылись с места происшествия на нескольких автомобилях. Полиция задержала нескольких мигрантов.

Ранее мы сообщили о том, что у Московского вокзала из-за конфликта водителей образовалась пробка.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти