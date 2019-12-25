FT рассказала о двух подходах к санкциям против России в США

Байден занимает жесткую позицию в отношении введения санкций против РФ.

Financial Times рассказала о двух подходах к санкциям против России в США. Журналисты опубликовали материал о том, что администрация Белого дома не может определиться с единым поведением в отношении введения антироссийских ограничений. Среди представителей Джо Байдена есть как сторонники жестких реакций, так и умеренного реагирования.

Дискуссия по данному вопросу ведется из-за ситуации, которая произошла с Алексеем Навальным. Западные страны считают, что российского оппозиционера отравили власти. В СШа используют для введения санкций закон о контроле за химическим и биологическим оружием. В Москве отвергают претензии и заявляют, что непричастны к ухудшению состояния фигуранта "дела Ив Роше".

В материале FT говорится о том, что радикалы намерены использовать санкции против РФ для того, чтобы "наказать" российское руководство. К таким чиновникам относится кандидат на пост заместителя государственного секретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд. Другие обеспокоены сложностью обеспечения эффективности санкций для сохранения союзников, а также возможностями избежать кризиса для собственной национальной экономики. Осторожную позицию занимают представители американских финансовых институтов и внешнеполитического ведомства.

Напомним, что Джо Байден публично занимает позицию сторонника жесткой линии.

Кабмин ФРГ подтвердил переговоры с США по "Северному потоку - 2".

Фото: Pixabay.com