Кабмин ФРГ подтвердил переговоры с США по "Северному потоку - 2"

Ульрике Деммер подтвердила, что ФРГ обсуждает проект газопровода с американскими партнерами.

Кабинет министров ФРГ подтвердил переговоры с США по "Северному потоку - 2". Об этом на пресс-конференции 26 февраля сообщила официальный представитель немецкого правительства Ульрике Деммер. По словам чиновницы, Германия обменяется мнениями с международными партнерами по поводу реализации проекта российского газопровода. Спикер пояснила, что не всегда полученные сведения могут быть раскрыты властями, так как большая часть информации передается коллегами в доверительном ключе.

Мы регулярно обмениваемся мнениями с нашими партнерами, в данном случае с США и другими. Часто этот диалог конфиденциален. Ульрике Деммер, представитель кабмина ФРГ

Деммер напомнила, что в стране давно обсуждается вопрос диверсификации поставок газа, а также, расширение инфраструктуры для приема сжиженного природного газа. Накануне местное издание Financial Times написало о том, что Берлин прорабатывает решение, которое должно убедить американского президента Джо Байдена отказаться от санкций против "Северного потока-2".

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