В Германии назвали условие для производства "Спутника V" в ЕС

Производство российского препарата и других вакцин допустимо только в случае сертификации со стороны Европейского агентства по лекарственным препаратам (ЕМА).

В Германии назвали условие для производства "Спутника V" в Евросоюзе. Об этом заявила в среду на брифинге в Берлине заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

У Европы достаточно производственных мощностей для производства "Спутник V". Однако, это возможно только если препарат допустит ЕМА. Представитель Минздрава ФРГ не смог уточнить, поступил ли такой запрос в ЕМА. Он рекомендовал кабмину обратиться с этим вопросом напрямую в организацию.

Пресс-служба Кремля во вторник сообщила, что президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель созвонились по телефону и обсудили в числе прочего вопросы борьбы с коронавирусом. Меркель готова для двустороннего сотрудничества. По её мнению, это позволит развивать европейские производственные мощности.

Ранее мы сообщили, что минздрав РФ назвал число свободных коек для лечения больных с COVID-19.

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