Financial Times объяснил маневры Пекина в Южно-Китайском море.

Китайские самолеты имитировали атаку на авианосец США во время учений. Об этом сообщили журналисты Financial Times со ссылкой на разведывательные данные Вашингтона, а также стран-союзников. В СМИ уточнили, что военные самолеты Пекина нанесли потенциальные ракетные удары по американскому боевому кораблю во время проведенным мероприятий в Южно-Китайском море.

Учения проводились 23 января. Минобороны Тайваня заявило о том, что Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая направила 11 бортов в юго-западном направлении ПВО Тайваня. Спустя день - в зону также отправились еще 15 самолетов НОАК. В качестве реакции на учения США отправили в акваторию ударную группировку с авианосцем "Теодор Рузвельт".

Financial Times объяснил, что бомбардировщики и истребители КНР использовали группу кораблей США в качестве заданной "цели". Во время переговоров летчики озвучивали команды по наведению и сбросу противокорабельных ракет на авианосец.

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