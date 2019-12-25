Британец рассказал о "бесконечном" путешествии по БАМу

Материал опубликован в издании Financial Times.

Британец рассказал о путешествии по БАМу. Рассказ туриста опубликован в издании Financial Times. Оливер Смит поделился с журналистами своими впечатлениями от поездки по Байкало-Амурской магистрали. Автор материала уточнил, что во время маршрута у него сложилось ощущение того, что "реки широки, как озера, озера могучи, как океаны, леса кажутся бесконечными".

Железнодорожные путешествия по России часто сравнивают с морскими путешествиями, и БАМ не исключение. Путешествие с запада на восток занимает четыре-пять дней, немного меньше, чем трансатлантический переход...Как дервиш, вы загипнотизированы постоянным движением Оливер Смит, британский путешественник

Смит добавил, что будет скучать по дням, которые он провел на БАМе, в которых можно было ничего не делать, кроме погружения в транс благодаря природному пейзажу. Он также оценил остановки на пути следования в небольших городках, а также ночному движению под стук колес.

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