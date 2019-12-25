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Эксперт прокомментировал появление в Великобритании нового штамма коронавируса
Сегодня, 17:51
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nadezhda_sib

Эксперт прокомментировал появление в Великобритании нового штамма коронавируса

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Это привело к тому, что в стране ввели жесткие ограничительные меры.

В Великобритании выявили новый шnамм коронавируса, который считается более заразным. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что сейчас тот самый момент, когда надо учиться на чужом опыте: наблюдать, как увеличится нагрузка на стационары и делать из этого выводы для отечественной медицинской системы.

Из-за нового штамма юг Британии вернулся к локдауну, в том числе Лондон. Власти закрыли все, кроме продовольственных магазинов. Это особенно неприятно в преддверии Рождества. 

Эксперты отметили, что у других стран еще есть возможность избежать распространения нового штамма. Россия, как и многие другие страны, уже приостановила авиасообщение со страной. 

Фото: pixabay.com

Теги: великобритания, коронавирус, штамм
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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madenkovens
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