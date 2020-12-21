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В Лондоне на акции протеста задержали 29 человек

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Организатору акции грозит штраф в 10 тысяч фунтов стерлингов.

В Лондоне на акции протеста против ужесточения коронавирусных мер задержали 29 человек. Об этом пишет агентство "РИА Новости" со ссылкой на сообщение Скотленд-Ярда.

Всего были во время протеста задержаны 29 человек.

цитата из сообщения британской полиции

Всего в протестной акции участвовало 150 человек. При этом, подчёркивают в ведомстве, пострадали пять сотрудников полиции. Серьёзных травм не получил никто.

Организатору акции грозит штраф в 10 тысяч фунтов стерлингов.

Ранее ВОЗ оценила заявление властей Британии о новом штамме COVID-19.

Видео: YouTube / Subject Access

Теги: британия, лондон, митинги
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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