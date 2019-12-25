СМИ: Эр-Рияд хочет решить конфликт с Катаром в качестве "подарка" Байдену

Financial Times объяснил, зачем Саудовской Аравии нужно налаживание связей с Катаром.

СМИ: Эр-Рияд хочет решить конфликт с Катаром в качестве "подарка" Джо Байдену. Об этом рассказали журналисты из издания Financial Times со ссылкой на собственные источники. На данный момент власти Саудовской Аравии активизировали усилия по решению трехлетнего спора.

Напомним, что в июне 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет объявили о разрыве отношений с Катаром. Для общественности ситуация оказалась неожиданной. Страны обвинили Катар в поддержке терроризма. Власти Катара отвергли обвинения в свой адрес. Они добавили, что готовы заниматься урегулированием отношений с соседями на принципах взаимного уважения.

Советник Эр-Рияда заявил журналистам, что наследный принц Мухаммад бен Сальман чувствует себя "на линии огня" после победы в США на президентских выборах кандидата от демократической партии. Поэтому он планирует заключить сделку с Катаром, чтобы показать коллегам из Вашингтона желание предпринимать активные действия для решения конфликтов.

Древние следы в Саудовской Аравии показывают, как люди покинули Африку.

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