Ученые нашли следы homo sapiens.

Древние следы в Саудовской Аравии показывают, как люди покинули Африку. Ученые полагают, что около 120 тысяч лет назад небольшая группа homo sapiens останавливалась около мелководного озера. Человеческие следы нашли представители Института химической экологии им. Макса Планка (ФРГ) в пустыне Нефуд.

Исследователи провели анализ следов при помощи технологии оптически стимулированной люминесценции. Также найдены образцы ДНК древних верблюдов, буйволов, слонов. Размеры животных были больше, чем параметры любого живого существа в настоящее время.

Предположительно, стоянка длилась небольшой период времени. Семь из сотни следов удалось идентифицировать как принадлежащие трибе гоминини. В нее включают людей, шимпанзе, их вымерших предков. В группе могли находиться два или три представителя homo sapiens. На факт того, что следы относятся не к неандертальцам, а к предкам современного человека указывают определенные структуры.

Напомним, что наука полагает, что Саудовская Аравия стала путем выхода из Африки предков человека. Тогда регион напоминал полузасушливые травяные территории.

Люди выделяют парниковые газы почти в десять раз быстрее вулканов.