ФСБ представила видео задержания украинского консула в Петербурге

Предполагается, что дипломат интересовался базами данных россиян и уголовных дел.

ФСБ представила видео задержания украинского консула Александра Сосонюка в Петербурге. Предполагается, что он получал закрытую информацию из баз данных правоохранительных органов и спецслужб. На видео можно заметить, как дипломат сидит в ресторане с женщиной, которая передает ему некое устройство. После чего к паре подошли сотрудники ФСБ, которые объявили о его задержании за шпионаж и сбор данных закрытого характера.

Один из свидетелей заявил, что ранее дипломат якобы интересовался базами данных россиян и уголовных дел. Именно для этого в период с 17 по 19 марта дипломат приезжал на ярмарку "Юнона".

Сегодня в Петербурге сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали консула Украины Александра Сосонюка. Известно, что Сосонюк накануне встретился с гражданином России, который, в свою очередь, передал секретную информацию из баз российских правоохранительных органов. В этот же день украинский дипломат был задержан с поличным.

Россия обязала задержанного в Петербурге украинского консула покинуть страну до 22 апреля. Об этом российские дипломаты рассказали в субботу. В частности, в связи с этой ситуацией российский МИД был вызвал временный поверенный в делах Украины в РФ Василий Покотило.

МИД Украины отреагировал на задержание своего дипломата в Петербурге. В ответ на инцидент в Северной столице территорию Украины дипломаты обязали покинуть старшего дипломата посольства России в Киеве.

Видео: ФСБ