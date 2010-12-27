ФБР назвало угрозой мобильные приложения из России

Сервисы могут получать данные американцев без привлечения провайдеров.

ФБР считает, что мобильные приложения из России могут нести потенциальную угрозу для контрразведки. Благодаря сервисам российские власти могут получить удаленный доступ к каналам коммуникации в Америке. Для этого им не придется запрашивать доступ у местных провайдеров. Об этом представители ведомства написали Чаку Шумеру, сенатору от штата Нью-Йорк. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на Bloomberg.

Службы обладают мощными возможностями использования в своих интересах информационных технологий говорится в тексте документа

В качестве примера в ФБР приводят такое приложение как FaceApp, созданное Wireless Lab из России. Разработчик сервиса Ярослав Гончаров ранее заявлял изданию Forbes, что компания не использует личные данные пользователей без их согласия. Приложение использует только фотографию, которая сохраняется в облачной памяти. Большинство изображений удаляются с серверов за 48 часов.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербургский программист заработал миллион долларов на приложении FaceApp.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

