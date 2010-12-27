Создатель FaceApp дал первое интервью после скандала с пользовательским соглашением

Основатель фоторедактора надеется, что шумиха вокруг конфиденциальности не разрушит "магию" приложения.

Ярослав Гончаров, создатель всем известного приложения FaceApp, дал первые комментарии после скандала вокруг политики приватности приложения. Интервью опубликовал журнал Forbes в четверг, 25 июля.

На прошлой неделе приложение FaceApp стало самым скачиваемым у пользователей Android и iPhone. Тысячи людей по всему миру накладывали на свои фото забавные состаривающие маски и делились результатами во всех соцсетях.

Когда популярность "челленджа" достигла пика, пользователи задумались о мотивах создателей приложения. Люди начали беспокоиться за конфиденциальность фотографий на своих телефонах, а позднее даже сенатор США Чак Шумер призвал ФБР начать расследование в отношении приложения.

"В прошлый четверг я попытался сосчитать, сколько раз мне звонили. Я насчитал двести звонков примерно за три часа. Мы не могли работать",— комментирует ситуацию Гончаров.

Текущая версия соглашения предоставляет приложению почти полное право собственности на загруженные фотографии, то есть на использование, изменение и продажу снимков, без компенсации для пользователей. Создатель приложения рассказал, что в новом пользовательском соглашении FaceApp, вероятнее всего, уберут отсылки к правам, которые компания ранее получала на изображения людей.

Сам Гончаров считает, что люди всполошились, думая, что компания делает все, о чем написано в соглашении, "что, конечно же, не так", — уточняет мужчина.

Условия соглашения изначально создавались такими широкими, потому что изначально FaceApp планировали превратить в "социальную сеть лиц", на подобии Instagram.

"Но никто не винит Instagram, потому что это Instagram", — добавляет Гончаров.

Сейчас основатель FaceApp превыше всего ставит исправление политики конфиденциальности и пользовательского соглашения. Также Гончаров успокоил любителей приложения, сообщив, что все фотографии в системе удаляются через 48 часов и не используются в коммерческих целях.

Фото: facebook.com/faceappai