Петербургский программист заработал миллион долларов на приложении FaceApp

Оно стало первым среди самых скачиваемых приложений в 154 из 155 стран мира.

Петербургский разработчик приложения FaceApp заработал за неделю миллион долларов. Об этом сообщила "Комсомольская правда – Петербург".

Приложение 40-летнегоЯрослава Гончарова побило все рекорды, став первым среди всех самых скачиваемых приложений в 154 из 155 стран мира. Мужчина увлекался компьютерами с самого детства. Отец собрал для него диалоговый вычислительный комплекс и уже тогда он стал создавать для него первые игры.

Ярослав окончил математико-механический факультет СПбГУ. В 2001 году он стал работать в SPB Software, и это помогло ему познакомиться в США с представителями Microsoft. Несколько лет он работал в компании Билла Гейтса. В России он позже создал свою компанию Wireless Lab.

Greenpeace через FaceApp состарил Петербург, Байкал и ледники Арктики.

Фото: Instagram / timurbatrutdinov, samburskaya, artem.dzyuba, vrsoloviev; Twitter / The Rowling Library, Barçelona Stan