Greenpeace через FaceApp состарил Петербург, Байкал и ледники Арктики

Согласно прогнозу, будущее этих знаковых точек планеты находится под угрозой.

Специалисты российского отделения Greanpeace воспользовались приложением FaceApp, чтобы показать, как будут выглядеть через несколько лет Петербург, Байкал и ледники Арктики. Если верить прогнозу, то будущее этих знаковых точек планеты находится под угрозой.

На снимках можно увидеть, что через какое-то время ледники Арктики растают, Байкал обмелеет до мутной лужи, а площадь перед Исаакиевским собором в Петербурге затопит водой. Эксперты подчеркнули, что именно так будет выглядеть весь мир, если человечество не приложит усилия по улучшению экологической ситуации на планете.

Ранее мы писали, что FaceApp стало самым скачиваемым приложением в AppStore.

Фото: greenpeace.ru