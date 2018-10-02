FaceApp стало самым скачиваемым приложением в AppStore

Оно заняло первое место в 154 из 155 стран.

Российское приложение FaceApp стало самой скачиваемой бесплатной программой в AppStore по всему миру. Новостью поделился его создатель Ярослав Гончаров на своей странице в Facebook.

Он сообщил о том, что "старящее" приложение заняло лидирующую позицию в 154 из 155 стран. Пользователи со всего мира скачивают его на свои айфоны.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что приложение не угрожает национальной безопасности. Ярослав Гончаров заверил, что личные данные не передаются третьим лицам. Более того, без регистрации невозможно как-либо идентифицировать пользователя. Заявление о том, что FaceApp может быть опасным поступило от американского сенатора Чака Шумера.

Фото: vk.com/faceapppro