Создатель FaceApp опроверг слухи о том, что приложение угрожает национальной безопасности

Создатель популярного приложения FaceApp Ярослав Гончаров ответил на заявления о том, что приложение несет угрозу национальной безопасности. По его словам, данные пользователей не передаются третьим лицам. Об этом сообщил "Петербургский дневник".
Несмотря на то, что исследовательская группа находится в России, никакие пользовательские данные в нее не поступают. Для хранения и облачной обработки выполняются с помощью AWS и Google Cloud.
При желании пользователи могут удалить из приложения все данные. Для этого нужно отправить запрос и сообщить об ошибке со словом "конфиденциальность" в строке темы. По словам создателя приложения, большинство фотографий удаляются с серверов в течение 48 часов с момента загрузки. Также для использования FaceApp не нужна регистрация. Без входа в систему получить данные пользователя невозможно.
На данный момент приложение совершенствуется. В том числе идет работа над его интерфейсом.
Ранее Piter.TV сообщил о заявлении американского сенатора Чака Шумера о том, что приложение угрожает национальной безопасности США.
Фото: pixabay.com
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