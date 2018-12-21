Американский сенатор назвал FaceApp угрозой для национальной безопасности страны

По его мнению, российское приложение угрожает конфиденциальности данных миллионов граждан США.

Американский сенатор от Демократической партии Чак Шумер назвал российское приложение FaceApp угрозой для национальной безопасности страны. В Федеральное бюро расследований (ФБР) и Федеральную торговую комиссию (FTC) поступило письмо, в котором американец попросил проверить программу и выяснить, как решаются вопросы безопасности данных пользователей. Скан документа появился в Twitter Шумера.

Чтобы воспользоваться приложением, людям необходимо предоставить полный доступ к личным фото и другим данным. Сенатор опасается, что в будущем вся информация может быть использована без согласия владельцев.

Ситуацию усугубляет тот факт, что FaceApp создала российская компания. По словам Шумера, персональные данные пользователей, в том числе и биометрические, могут попасть в руки правительства РФ и связанные с ним организации.

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