Стефан Де Кеерсмакер прокомментировал контракт на поставку российских вакцин Будапешту.

Еврокомиссия подтвердила право Венгрии приобрести "Спутник V". Об этом на брифинге с журналистами рассказал официальный представитель ЕК Стефан Де Кеерсмакер. Дипломат ответил на вопрос журналистов о законности подписания Москвой и Будапештом соглашения на поставку партии российской вакцины.

Если страна - член ЕС хочет заключить контракт с производителями вакцины, которые не имеют контракта с Еврокомиссией и не входят в стратегию ЕС по вакцинации, она имеет право это сделать Стефан Де Кеерсмакер, официальный представитель ЕК

Днем 22 января стало известно о том, что Венгрия закупит 2 млн доз препарата, которым вакцинируют один миллион человек. В Еврокомиссии уточнили, что будут настаивать на том, чтобы все закупленные странами ЕС вакцины соответствовали требованиям по безопасности и эффективности.

Лавров: "Спутник V" хорошо себя зарекомендовал в Венгрии.

Видео: YouTube / European Commission