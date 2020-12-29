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Венгрия получит "Спутник V" на 1 млн человек
Сегодня, 13:45
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lesjasap

Венгрия получит "Спутник V" на 1 млн человек

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Петер Сийярто встретился в Москве с Сергеем Лавровым.

Венгрия получит "Спутник V" на 1 млн человек. Страна закупит для их два миллиона доз российского препарата. Об этом на пресс-конференции с российским министров внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым заявил глава МИД Будапешта Петер Сийярто.

Мы действительно уже получили экземпляр соглашения, подписанного российской стороной. В соответствии с этим соглашением мы получим доступ к партии вакцины, необходимой, чтобы привить один миллион граждан. То есть речь идет о потенциально двух миллионах доз с учетом того, что это двухкомпонентная вакцина

Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

В МИД Венгрии рассказали об ускоренной вакцинации "Спутником V".

Фото: МИД России

Теги: венгрия, петер сийярто, сергей лавров, спутник v
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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