Петер Сийярто выступил на пресс-конференции вместе с главой Минздрава России.

В МИД Венгрии рассказали об ускоренной вакцинации "Спутником V". Об этом журналистам заявил глава внешнеполитического ведомства Петер Сийярто. Сегодня дипломат проведет встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве. По мнению спикера, вакцина из РФ может спасти жизни многих граждан Венгрии, а также даст возможность властям смягчить введенные ранее ограничения.

Ускоренная вакцинация спасет много жизней в Венгрии. Также ускорение вакцинации даст нам возможность вернуться в предыдущее старое русло, а также позволит нам смягчить ограничения, что может позволить людям вернуться на свои рабочие места Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Напомним, что соглашение на поставку "Спутник V" уже подписано Россией и Венгрией. Препарат будет доставлен в страну Евросоюза в три этапа. Накануне Национальный институт фармакологии и питания зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Будапешт стал первым среди стран ЕС, который официально разрешил использовать российский препарат на своей территории. Решение основано на результатах клинических испытаний.

Фото: Pixabay.com, Facebook/Szijjártó Péter