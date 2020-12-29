Процедура проводилась в ускоренном режиме.

Власти Венгрии одобрили применение вакцины "Спутник V". Об этом рассказали представители Российского фонда прямых инвестиций. По данным РФПИ, Венгрия стала первой страной Евросоюза, которая разрешила использовать препарат от НИЦ имени Гамалеи на территории государства. Разрешение выдал национальный институт фармакологии и питания.

РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Национальным институтом фармакологии и питания Венгрии (OGYEI) пресс-служба РФПИ

Напомним, что в Венгрии российская вакцина от коронавируса зарегистрирована в рамках ускоренной процедуры на основании представленных клинических данных по России, а также оценки препарата венгерскими специалистами. Аналогичную процедуру "Спутник V" проходил в Аргентине, Боливии, Алжире, Сербии, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане. В этих странах вакцина прошла регистрацию. Также она одобрена в Белоруссии и РФ.

Регулятор Венгрии рекомендовал одобрить вакцину "Спутник V".

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