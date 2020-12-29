Регулятор Венгрии рекомендовал одобрить вакцину "Спутник V"

Для начала массовых поставок препарата необходимо получить данные лабораторных и других исследований.

Национальный институт фармакологии и безопасности питания Венгрии рекомендовал одобрить использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает портал Index.

По информации источника, для начала массовых поставок препарата необходимо получить данные лабораторных и других исследований регулятора. После этого Европейское агентство по лекарственным средствам должно выдать "Спутнику V" официально разрешение на использование.

Отметим, что на сегодняшний день в Венгрии зарегистрировано более 353 тысяч случаев заболевания коронавирусом.

Ранее глава СПЧ заявил о необходимости взаимного признания РФ и Европой вакцин от COVID-19.

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