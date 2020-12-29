Глава СПЧ заявил о необходимости взаимного признания РФ и Европой вакцин от COVID-19

Глава СПЧ отметил, что мир не может нормально функционировать при закрытых границах.

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев заявил о необходимости взаимного признания РФ и Европой вакцин от COVID-19. Об этом он рассказал на сегодняшней пресс-конференции.

Очень важно признание нашей вакцины "Спутник", другие вакцины на подходе. Валерий Фадеев, глава СПЧ

Он выразил надежду, что если Европа будет признавать российские вакцины, то Россия признает препараты против коронавируса, произведённые в Европе. Фадеев отметил, что для этого следует проделать "большую работу".

Глава СПЧ отметил, что мир не может нормально функционировать при закрытых границах и это влечёт за собой серьёзные потери — в том числе материальные.

Ранее глава СПЧ предложил уточнить действия силовиков при обысках после дела Славиной.

Фото: Piter.tv