Власти также ведут переговоры по данному вопросу с Китаем и Израилем.

Венгрия продолжает вести переговоры с Россией о закупке вакцины от коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан в интервью радиостанции Kossuth Radio.

По его словам, власти также ведут переговоры по данному вопросу с Китаем и Израилем. Орбан также заявил, что в Венгрию пока что поступило только 80 тысяч доз вакцины от Евросоюза, но этого объема очень мало.

К сожалению, Евросоюз закупает вакцины очень медленно, поэтому Венгрия продолжает переговоры с Израилем, Россией и Китаем. Если мы будет ждать, непростая ситуация, в которой мы сейчас находимся, будет сохраняться. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

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