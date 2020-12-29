Лавров: "Спутник V" хорошо себя зарекомендовал в Венгрии

Глава МИД России проводит переговоры с венгерским коллегой Петером Сийярто.

Российская вакцина "Спутник V" хорошо себя зарекомендовал в Венгрии. Об этом перед встречей с министром внешнеполитического ведомства Будапешта Петером Сийярто сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. Чиновник отметил, что Москва будет поддерживать дальнейшее сотрудничество с данной страной в области вакцинации населения. В пятницу 22 января стороны заключили соглашение на поставку препарата. Вакцина будет поставляться в Венгрию в три этапа.

Знаю, что тестовые партии нашей вакцины "Спутник V" в Венгрии хорошо себя зарекомендовала. И мы поддерживаем дальнейшее развитие сотрудничества в этой области Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров напомнил, что для РФ и Венгрии новым этапом развития отношения стала совместная борьба с распространением коронавируса.

Венгрия получит "Спутник V" на 1 млн человек.

Фото: МИД России