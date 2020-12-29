В рамках беседы предполагается обмен мнениями.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с главами МИД Швеции, Иордании и Южной Осетии. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В рамках беседы предполагается обмен мнениями по ключевым аспектам двусторонних отношений и внешнеполитической координации. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее глава МИД Германии разъяснил позицию Берлина по "Северному потоку — 2". Об этом Хайко Маас заявил в интервью журналистам телеканала ntv. По мнению чиновника, Вашингтон не будет вводить экстерриториальные санкции против проекта российского газопровода. Дипломат пообещал, что это вопрос будет обсуждаться с новой администрацией Белого дома. По словам Мааса, о последствиях выхода некоторых компаний-подрядчиков из реализации проекта газопровода можно будет судить в следующие несколько месяцев.

Видео: Facebook / Russian Foreign Ministry - МИД России