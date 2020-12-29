Хайко Маас объяснил, что ФРг будет вести переговоры по этой ситуации с новой администрацией США.

Глава МИД Германии разъяснил позицию Берлина по "Северному потоку — 2". Об этом Хайко Маас заявил в интервью журналистам телеканала ntv. По мнению чиновника, Вашингтон не будет вводить экстерриториальные санкции против проекта российского газопровода. Дипломат пообещал, что это вопрос будет обсуждаться с новой администрацией Белого дома. По словам Мааса, о последствиях выхода некоторых компаний-подрядчиков из реализации проекта газопровода можно будет судить в следующие несколько месяцев.

В нашем видении эти санкции, которые являются экстерриториальными, неправильны. В прошлом мы говорили об этом вновь и вновь...Мы будем говорить об этом друг с другом - и в этом разница с предыдущим правительством. Тогда мы узнавали обо всем только из СМИ и не обсуждали друг с другом Хайко Маас, МИД ФРГ

В Германии не смогли назвать точную дату консультаций с американскими партнерами. Маас отметил, что понимает решение компаний покинуть проект из-за угрозы введения против них ограничений.

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