Эрдоган рассказал подробности переговоров по Ливии в Москве

Переговоры будут продолжены в Берлине 19 января.

Эрдоган рассказал подробности переговоров по Ливии, прошедших в Москве. Президент Турции заявил, что изначально Хафтар согласился подписать документы. Однако после этого политик неожиданно покинул Россию, так и не утвердив перемирие. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на слова руководителя государства.

В МИДе Турции добавили, что дальнейшие встречи сторон будут неэффективными, пока глава ЛНА не изменит позицию. Сам Хафтар напомнил, что ожидает выполнения его требований, иначе соглашения достигнуты не будут. Эрдоган считает, что своим поведением Хафтар показал, кто не заинтересован в прекращении конфликта. Политик пообещал преподать главе ЛНА урок, если он не прекратит атаки в отношении ПНЛ.

Новый раунд переговоров по данному вопросу намечен на 19 января в Берлине. Президент Турции намерен принять личное участие во встрече, несмотря на то, что подобного соглашения в Москве достигнуто не было.

Ранее Piter.tv писал о том, что глава МИД РФ заявил о прогрессе на переговорах по Ливии.

Видео: YouTube/Anadolu Agency, BBC News, VOA News, TIME