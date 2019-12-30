Глава МИД РФ заявил о прогрессе на переговорах по Ливии

Сергей Лавров рассказал об итогах многосторонних переговоров в Москве.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о прогрессе в переговорах в Москве, в которых принимают участие стороны конфликта в Ливии, а также главы МИД и Минобороны России и Турции. По итогам встречи проект документа об урегулировании ситуации в стране подписали руководитель Правительства национального согласия Ливии Фаиз Саррадж, а также глава Высшего госсовета Ливии Халед аль-Мишри. При этом командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар и руководитель Палаты депутатов Акила Салех попросили у сторон переговоров время до утра.

Российский дипломат рассказал, что стороны подробно рассматривали проект документа, который смог бы детализировать вопросы о режиме прекращения огня в Ливии.

Отметим, что режим прекращения огня в стране, в которой параллельно существуют два органа исполнительной власти, вступил в силу 12 января. Инициативу о переговорах предложили сторонам президенты РФ и Турции. Переговоры курируют министерства иностранных дел и обороны двух стран.

Ранее мы сообщали о том, что переговоры по Ливии в Москве закончились без подписания соглашения. При этом глава Правительства национального согласия Фаиз Саррадж отказался встречаться с руководителем Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром.

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