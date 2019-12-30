Переговоры по Ливии в Москве закончились без подписания соглашения

В переговорах, которые длились более шести часов, также приняли участие представители МИД РФ и Турции.

Проходившие в Москве переговоры между представителями сторон конфликта в Ливии завершились без подписания мирного договора. Об этом сообщило РИА "Новости".

В переговорах, которые длились более шести часов, также приняли участие представители МИД РФ и Турции.

Главной целью считалось подписание договора о прекращении огня между главой Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром и главой правительством национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем.

Ранее Саррадж отказался встречаться с Хафтаром в Москве.

Видео: YouTube/ FRANCE 24 English, CNEWS, Sky News, TRT World