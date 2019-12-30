Саррадж отказался встречаться с Хафтаром в Москве

Мирные переговоры сорвались.

Между главой Правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сараджом и командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром не состоялись мирные переговоры, которые планировали провести в Москве. Сарадж отказался проводить переговоры. Об этом сообщило издание Al-Arabia cо ссылкой на главу высшего государственного совета Ливии Халеда аль-Мишри.

Силы Хафтара отказались покидать столицу Триполи, а ПНС проводит переговоры с Турцией и Россией. Представители ПНС надеются, что переговоры в Москве могут урегулировать конфликт.

Ранее в МИД РФ заявили, что 13 января в столице России встретятся Хафтар и Сарадж.

Видео: YouTube/ FRANCE 24 English, CNEWS, Sky News, TRT World