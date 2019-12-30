Стороны не смогли договориться.

Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии. По словам командующего ЛНА, предложенный ему документ игнорировал ряд требований армии. Об этом политик заявил во время интервью журналистам телеканала Al Arabiya.

Ранее чиновник настаивал на вводе ливийских боевых сил в столицу Триполи. Там он надеялся сформировать единое национальное правительство. Спикер призвал к международному мониторингу за соблюдением режима прекращения огня. Его не устраивало участие Турции и сирийских наемников на территории ливийского конфликта.

Напомним, что непрямая встреча с главой ПНС Сарраджем состоялась на территории Дом приемов в МИД РФ.

Ранее Piter.tv писал о том, что глава МИД РФ заявил о прогрессе на переговорах по Ливии.

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