Эрдоган: Турция готова взять управление аэропортом Кабула, если получит поддержку США

Президент Турции рассказал о необходимости управления международной воздушной гаванью Афганистана.

Турция готова взять управление аэропортом Кабула, если получит необходимую поддержку от США. Такое заявление в эфире местного телеканала TRT сделал глава страны Реджеп Тайип Эрдоган. Политик уточнил, что для Афганистана в настоящее время наступает новая эра. Он заметил, что наряду с НАТО и Вашингтоном стоит и Анкара.

США приняли решение вывести войска из Афганистана, и они хотят, чтобы аэропорт Кабула продолжал функционировать. Мы относимся к этому позитивно, и у нас, конечно, есть несколько условий к США как в дипломатических отношениях, так и в вопросах логистики. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Глава государства уточнил, что Турция возьмет на себя вопрос управления международным аэропортом Кабула при поддержке США. Эрдоган также надеется обсудить обстановку на Ближнем Востоке и Афганистане с представителями радикального движения "Талибан" (террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

Эрдоган: Турция продолжит оказывать поддержку Афганистану.

Фото: YouTube / Anadolu Ajansı