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Эрдоган: Турция продолжит оказывать поддержку Афганистану

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Глава государства выступил с обращением "к братьям" из Кабула.

Эрдоган рассчитывает, что Анкара продолжит оказывать поддержку официальному Кабулу. Такое заявление турецкий лидер сделал во время выступления в честь пятой годовщины попытки государственного переворота в стране. Речь политика транслировали местные телеканалы.

Те, кто рассматривает наши требования соблюдения прав и справедливости как политическое лицемерие, не смогли понять, что мы стали голосом, дыханием и надеждой угнетенных. Мы желаем нашим друзьям и соседям того же, чего желаем для себя. 

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Глава Турции отметил, что "мы сделали это вчера" на территории Сирийской республики, а также в Нагорном Карабахе и Ливии. Анкара рассчитывает на то, что уже завтра будет поддерживать братьев из Афганистана и других нуждающихся странах, имеющих справедливую позицию. Ранее Эрдоган заметил, что Турция может сохранить военный контингент на Ближнем Востоке тогда, когда из региона выйдут войска коалиции и Вашингтона, но при наличии финансовой поддержки США.

Пентагону неизвестно о намерениях Турции нанять сирийцев для охраны аэропорта в Кабуле.

Видео: YouTube / Anadolu Ajansı 

Теги: афганистан, вывод войск, нато, реджеп тайип эрдоган, турция
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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