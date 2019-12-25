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Пентагону неизвестно о намерениях Турции нанять сирийцев для охраны аэропорта в Кабуле
Сегодня, 9:08
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Пентагону неизвестно о намерениях Турции нанять сирийцев для охраны аэропорта в Кабуле

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Джон Кирби прокомментировал вопрос обеспечения безопасности аэропорта в Афганистане.

Пентагону неизвестно о намерениях Турции нанять сирийцев для охраны аэропорта в Кабуле. Об этом на брифинге с журналистами заявил официальный представитель оборонного ведомства США Джон Кирби. 

Я не видел эти сообщения СМИ.

Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона

Чиновник отметил, что Вашингтон надеется увидеть в качестве сил безопасности в регионе международной воздушной гавани Афганистана компетентные лица. Ранее ряд СМИ распространил данные  о том, что Анкара планирует нанять боевиков из Дамаска, чтобы те обеспечивали безопасность аэропорта в Кабуле. В рамках встречи чиновников из США и Турции стороны обсудили вопрос безопасности объекта. Реджеп Тайип Эрдоган заверил Вашингтон в том, что готов сохранить военный контингент в Афганистане, если США окажут финансовую поддержку миссии. Мария Захарова указала на то, что решение Турции остаться в регионе противоречит соглашению о выводе иностранных подразделений, которое подписали "Талибан" (запрещенная на территории России террористическая организация) и США.

Пентагон заявил, что "Талибан" уже захватил десятки районных центров в Афганистане.

Фото: YouTube / PBS NewsHour

Теги: афганистан, джон кирби, пентагон, турция
Категории: Новости Сирии, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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